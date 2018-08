Napoli, identificati 15 parcheggiatori abusivi: scatta il daspo urbano

Domenica 19 Agosto 2018, 16:18

Quindici parcheggiatori abusivi individuati dalla polizia locale a Napoli hanno l'ordine di allontanamento immediato. L'operazione è stata condotta dagli agenti della municipale, in collaborazione con gli ausiliari Anm, nella zona compresa tra via Orsini, via Chiatamone, Riviera di Chiaia, via Mergellina e Viale Dohrn. Duecentosettanta i verbali elevati per la sosta vietata.Per i parcheggiatori individuati la polizia locale provvederà a verificare la reiterazione del comportamento illecito allo scopo di richiedere in questura il Divieto di accesso, di durata variabile fino a sei mesi nei confronti di chi non ha precedenti penali, e da sei mesi a due anni per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati condannati con sentenza di appello o definitiva per reati contro la persona o il patrimonio.