«Non credo che ogni giorno ci sia un guasto tecnico nella metropolitana. Sarà la mia opinione personale, ma mi sembra un pò strano che si guasti ogni giorno». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando a Radio Crc della situazione dei trasporti in città e, in particolare, dei casi di guasti sulla linea 1 della metropolitana gestita da Anm, società partecipata del Comune di Napoli. «Se è così - ha aggiunto de Magistris - qualcuno me lo venga a spiegare con la documentazione, che ogni giorno c'è un guasto tecnico nella metropolitana di Napoli. Io non ci credo. Servizio pubblico deve significare orgoglio di appartenere a un'azienda pubblica e di servire la città, non poter fare i capricci». De Magistris ha spiegato che «il servizio pubblico esiste solo se funziona, altrimenti è una battaglia ideologica. Se le cose non migliorano non ha più senso mantenere il servizio pubblico, questa è la mia opinione e questo faremo». «Se non ci sarà un innalzamento della qualità dei servizi del trasporto pubblico e se non saranno inserite alcune condizioni nel nuovo contratto di servizio, Anm non avrà le risorse e, così come l'abbiamo salvata, un minuto dopo verrà sciolta». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando a Radio Crc della situazione dei trasporti in città gestiti dalla Anm (Azienda napoletana mobilità). «A fine anno scade il contratto di servizio - ha ricordato de Magistris - e ne dovremo fare uno nuovo. Io porrò una serie di condizioni: non continueremo a mantenere Anm se non ci sarà un innalzamento della qualità dei servizi, a partire dai prolungamenti serali e notturni non più straordinari o legati alla volontà di qualcuno, ma vanno inseriti nel contratto. Turni di mattina, pomeriggio e sera fino a inizio notte, altrimenti Anm non avrà i 54 milioni che destineremo ad altro».



Secondo de Magistris «non ci sono ragioni di mantenere uno sforzo di questa portata se non vengono raggiunti dei risultati. Io sono per il pubblico perché ci credo, ma non esiste solo il pubblico. Il servizio pubblico ha senso se funziona, al cittadino interessa fino a un certo punto se il servizio è pubblico o privato, interessa invece che un autobus passi, che la città sia pulita. Secondo me il pubblico può garantirlo meglio, ma se le cose non migliorano non ha più senso mantenere il servizio pubblico». Ricordando «l'omologazione del concordato preventivo» con la quale «l'Anm è stata salvata e messa in sicurezza», de Magistris ha messo in guardia dal pensare che «sia un risultato da liquidare come pratica burocratica. Se pensano che ora si possono sedere sulle poltrone, pettinare le bambole e scrivere i messaggini con lo smartphone hanno sbagliato». © RIPRODUZIONE RISERVATA