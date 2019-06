«Napoli capitale dell'accoglienza», de Magistris guida la flotilla per i migranti

Sabato 29 Giugno 2019, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2019 12:20

È appena partito il corteo in mare composto dai rappresentanti delle Ong, dalle imbarcazioni civili, dai kayak, e dai pescherecci che attraverserà le acque del Golfo per ribadire che «il Mediterraneo è luogo di pace».Una manifestazione di solidarietà nei confronti dei migranti e di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 al centro delle polemiche di questi giorni.«Napoli si è schierata - ribadisce il sindaco Luigi de Magistris - e mi sento sempre meno rappresentato da questo governo che arresta chi aiuta le persone in difficoltà. In un paese democratico andrebbe messo dietro le sbarre chi impedisce agli altri di fare il proprio dovere civile. Ma quando queste persone saranno processate Napoli si costituirà parte civile. Oggi siamo dalla parte di Carola perché siamo umani».