Napoli, de Magistris da Gaetano: «Non strumentalizzare le violenze»

Mercoledì 17 Gennaio 2018, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 22:54

«Gaetano sta bene», è il commento del sindaco di Napoli Luigi de Magistris all'uscita dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove la fascia tricolore ha incontrato il 15enne ferito venerdì sera davanti alla metropolitana di Chiaiano. Il sindaco ha incontrato anche la madre Stella, alla quale ha portato la solidarietà dell'intera città di Napoli.«Ho fatto visita a Gaetano in ospedale, aggredito con violenza criminale e brutale a Chiaiano alcuni giorni fa da un branco di persone senza cuore e senza cervello - ha poi scritto su Facebook il primo cittadino - Gaetano sta meglio, ha reagito alla grande. Ragazzo coraggioso e sensibile, assistito dalla mamma che ha avuto un comportamento esemplare di grande dignità nella tragedia. Gaetano lo aspetto presto a Palazzo San Giacomo per dargli la medaglia della città di Napoli. Forza Gaetano, non mollare!»In mattinata, de Magistris ha ricevuto anche la stampa a palazzo San Giacomo, commentando così gli esiti del vertice in prefettura e le parole del ministro dell'Interno, Marco Minniti, che ieri al termine del Comitato per l'Ordine e la sicurezza, ha parlato di «metodiche di carattere terroristico» riferendosi ai metodi utilizzati dalle babygang: «È un'affermazione che io non avrei usato perché si rischia di dare potenza a chi invece compie atti criminali gravissimi ma ordinari e che pertanto vanno affrontati con forze di polizia ordinarie e democratiche. Con quel tipo di affermazione si rischia di esaltare persone che tutto dobbiamo fare tranne che considerare leader criminali e padroni del territorio».Nel sottolineare di non voler fare alcuna polemica ed evidenziando che «il ministro ha specificato bene come si tratti di fatti completamente diversi», de Magistris ha affermato che con Minniti «si sta lavorando con uno spirito di cooperazione istituzionale davvero eccellente».