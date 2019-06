Mercoledì 5 Giugno 2019, 12:26

Non è un periodo fortunato per Daniele Bellini, il noto «Decibel» speaker dello stadio San Paolo tanto caro si tifosi azzurri. Dopo l’incidente in moto della scorsa settimana, Bellini è stato vittima questa notte di una rapina in pieno centro città.Quattro i rapinatori che si sono avvicinati allo speaker, in compagnia di moglie e figli a via Posillipo. Ricco il bottino del colpo in piena notte: due telefoni cellulari, carte di credito oltre ad un orologio di valore gli oggetti sottratti alla famiglia di Bellini.