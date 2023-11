Non c’è nulla di piacevole nella passeggiata attraverso il centro storico di Napoli nell’ultima domenica, fredda ma assolata, di novembre. Gli ultimi momenti di pace si esauriscono intorno alle dieci del mattino, poi nelle stradine della città antica iniziano a scalpitare migliaia di persone che in un attimo occludono ogni passaggio, trasformano la camminata in un orribile e lentissimo fiume di persone che si schiacciano a vicenda, si mandano a quel paese, cercano inesistenti vie di fuga in quei budelli stretti, implorano spazio, aria, libertà.

Per evitare il caos del sovraffollamento e della paralisi pedonale, da decenni ormai l’amministrazione prevede l’istituzione del senso unico pedonale in alcune delle strade maggiormente assalite dalla folla, San Gregorio Armeno in particolare, per evitare, almeno, che i flussi contrapposti generino ingorghi umani impossibili da slegare. Però anche quest’anno, nonostante le pressanti richieste del territorio, il senso unico pedonale non è stato ancora varato: secondo palazzo San Giacomo potrebbe scattare a partire da sabato prossimo, il primo week end di dicembre, così come è avvenuto negli ultimi anni. A nulla sono serviti gli insegnamenti degli anni scorsi quando il caos è scattato ben prima del mese di dicembre: con inusitata tenacia s’è deciso pure quest’anno di lasciare la folla in balìa di se stessa, e dell’immane caos, pure in questi giorni nei quali, s’è capito da tempo, la pressione sul centro storico della città è esattamente la stessa dei giorni delle feste natalizie.

A via San Gregorio Armeno, dopo l’assalto della mattina, c’è un attimo di respiro nel primissimo pomeriggio. Almeno sembra che ci sia un po’ di calma che, invece, viene subito cancellata dalla calca. Già dalle 15 si ripropone il marasma. Percorrere i 150 metri della stradina dei presepi abitualmente prevede 2 minuti di cammino, ieri ci sono voluti 42 minuti. E in mezzo a quel tempo abbiamo personalmente vissuto l’esperienza più negativa che un turista possa affrontare.

Dopo i primi passettini la folla inghiottisce letteralmente chi si avventura lungo il percorso. Nel giro di un paio di metri si perde ogni possibilità di movimento, schiacciati tra persone che hanno sguardi pietrificati e si chiedono perché hanno scelto di andare proprio lì a trascorrere la loro domenica. Passano lunghissimi minuti senza avanzare né arretrare, qualcuno inizia a spazientirsi e urla di muoversi. Una donna prende a gridare che deve andare via perché sta per sentirsi male, il muro umano ha un sussulto di pietà e le lascia spazio, anche se la richiesta viene ribadita dopo qualche minuto, in mezzo a un altro capannello che non vuole saperne di lasciarle spazio. Un signore anziano fa cenno alla moglie, si slaccia il colletto della camicia, gli sembra di non riuscire più a respirare: stavolta è salvifico l’intervento di un artigiano che fa entrare la coppia e offre al signore una sedia e un bicchiere d’acqua.

La paralisi è totale, la tensione sale. In due differenti punti della massa di turisti schiacciati fra loro, si levano, quasi contemporaneamente, parole grosse: sono uomini che chiedono spazio, che minacciano chi sta troppo addosso ai figli, si urlano in faccia l’un l’altro di spostarsi per fare strada, si rispondono, a momenti alterni, che non c’è modo di spostarsi. Interviene una donna dall’ingresso di un negozio: urla alla folla di seguire percorsi precisi «chi sale si sposti a destra, chi scende, a sinistra. Altrimenti non vi liberate mai».



Nelle botteghe non c’è grande movimento, si comprano solo oggettini e chincaglierie. Stesso discorso anche a via Tribunali e a San Biagio dei Librai: troppa ressa, poca possibilità di guardare le vetrine, quasi nessuno nei negozi.

Tutti, invece, hanno qualcosa da mangiare tra le mani: coppetielli, polpettine, panini, tramezzini. Le friggitorie non smettono di friggere e ammorbare l’aria coi loro effluvi, gli abusivi saturano gli spazi con le loro bancarelle improvvisate. Nella giornata di ieri, a sentire il territorio, hanno fatto affari solo le pizzerie all’ora del pranzo e i take away per l’intera giornata: pochi affari per tutti gli altri.

Piccola nota sulla pulizia, ovviamente inesistente quando c’è tanta ressa. Nel primo pomeriggio a piazza San Gaetano un addetto della nettezza urbana s’è presentato per sostituire il sacchetto di un cestino già stracolmo di pattume. Alle sue spalle, nemmeno tre passi, ce n’era un altro che l’addetto ha abilmente dimenticato di svuotare. Anche da questi dettagli si misurano le capacità di accoglienza di una città.