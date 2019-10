Gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato un servizio antidroga nella zona di largo San Giovanni Maggiore Pignatelli; lì hanno notato, nei pressi dell’Università Orientale, uno straniero che, in cambio di denaro, stava cedendo un involucro ad un giovane. L’uomo, allontanatosi alla vista dei poliziotti, è stato bloccato in vico Santi Cosma e Damiano e trovato in possesso di una bustina contenente 3 grammi di marijuana e 35 euro che sono stati sequestrati. Runic Omohimuan, 20enne nigeriano noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora e richiedente protezione internazionale, è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Domenica 13 Ottobre 2019, 11:32

