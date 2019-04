Napoli, Decumano Superiore al buio da tre giorni: «Inutile anche segnalare i disservizi»

Domenica 28 Aprile 2019, 16:14

Non c'è pace per il Decumano Superiore. A pochi giorni di distanza dal crollo degli Incurabili e dal conseguente sgombero, infatti, i residenti del quartiere sono alle prese con un altro spinoso problema. A destare preoccupazione in questi giorni è l'interruzione dell'illuminazione pubblica in alcune strade del quartiere. Via Luciano Armanni, piazzetta della Consolazione, vicoletto Limoncello, la salita degli Incurabili e la zona di piazza Cavour che affaccia su Porta San Gennaro le aree colpite dal black out notturno che lascia totalmente al buio oltre trecento famiglie. Il guasto, di cui non si conosce l'origine, è stato segnalato a Citelum dai residenti lo scorso 26 aprile, quando erano già 24 ore che le lampade notturne non entravano in funzione. Il call center dell'azienda che si occupa della pubblica illuminazione ha preso in carico la richiesta - segnando minuziosamente i dati dei cittadini che segnalavano il disservizio - ma ancora nessun intervento per il ripristino dell'illuminazione.«Abbiamo pensato di rendere visibile, alle loro competenze, il buio che avvolge e preoccupa le oltre 300 famiglie della Napoli dimenticata - spiega Patrizia Bussola del Comitato Diritti Essenziali - mamme con bambini a rischio cadute per la pavimentazione precaria e il problema sicurezza. Con il buio i malviventi lavorano meglio».Oltre alle precarie condizioni delle strade - e al conseguente rischio caduta per i pedoni - i residenti puntano il dito proprio sulla mancata sicurezza. Le attuali condizioni favoriscono il lavoro di rapinatori e scippatori che possono agire pressochè indisturbati coperti dalle tenebre. Uno spettacolo, quello dei vicoletti della Napoli antica al buio, non edificante anche per le miriadi di turisti che stanno letteralmente invadendo Napoli in occasione dei ponti di questo periodo. Proprio nella zona dei Decumani, infatti, ci sono diversi bed and breakfast che ospitano centinaia di visitatori da ogni parte del mondo. Un assist incredibile alla microcriminalità.Problemi alla pubblica illuminazione sono stati segnalati nelle scorse settimane anche nella zona collinare della città, con pattuglie di malviventi a bordo di scooter che imperversano favoriti proprio dall'illuminazione pubblica decisamente carente e dai guasti sempre più frequenti figli, probabilmente, dei lavori per il potenziamento delle linee. Lo scorso gennaio il Comune di Napoli ha annunciato il potenziamento del servizio di illuminazione pubblica, con l'installazione - o il potenziamento dei precedenti impianti - di circa 11.000 lampade led, un intervento fortemente richiesto dai cittadini ma che, a giudicare dalle segnalazioni dei residenti del centro storico, è ancora ben lungi dal decollare.