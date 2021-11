Degrado a Napoli nell'arena di piazza Garibaldi, Borrelli: «Chiedo al Comune di riportare decoro»

Le condizioni a Napoli di piazza Garibaldi, che ospita la stazione centrale, peggiorano di giorno in giorno come continuano segnalare i cittadini al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

L’arena che era stata concepita per ospitare eventi e manifestazioni è diventata, invece, un ritrovo per senzatetto e tossicodipendenti dove il degrado e la sporcizia sono, senza soluzione di continuità, gli unici protagonisti di certi spettacoli quotidiani.

«Abbiamo chiesto ad Asia di prevedere degli interventi programmati più una serie di interventi straordinari per poter riportare decoro in quell’area. Chiediamo soprattutto all’amministrazione cittadina di rigenerare la piazza donandole una nuova vita attraverso la cura, dei controlli costanti e nuovi progetti concreti attraverso anche la collaborazione con Asia, la polizia municipale, tutte le forze dell’ordine e le varie associazioni operanti sul territorio» ha commentato il consigliere Borrelli in un post su Facebook.