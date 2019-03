Napoli, caos e spazzatura davanti alla Curva B: «Lavoro da solo e non ce la faccio»

Venerdì 8 Marzo 2019, 15:26

Una grande discarica a cielo aperto tra il verde e i giardinetti tra piazzale D'Annunzio e via Pirandello. Così si presentano le strade davanti alla Curva B dello stadio San Paolo, i giorni dopo le partite del Napoli.Una piazza di grandi dimensioni, in cui solitamente viene impiegato un solo dipendente dell'Asia che ormai non riesce più a sostenere il carico di lavoro.«Quì sono da solo - commenta - e ormai diventa sempre più difficile. Dopo le partite è sempre peggio, anche perché sono da solo e vado anche sui camion. Per questo non riesco a venire tutti i giorni e quando torno devo smaltire sempre lavoro arretrato. Tra l'altro questa è una delle piazze peggiori del quartiere in cui gli alberi creano molti problemi. Per fortuna sono stati potati da poco, ma sono pericolosi. Ultimamente è caduto un ramo e solo per poco non ci è scappato il morto, perchè si è appoggiato su un cartello stradale. Ma qui le cose vanno sempre peggio e nessuno riesce ad intervenire in maniera definitiva».