Una strada isolata al limite del quartiere di Pianura dove, da tempo, il degrado e l'abusivismo hanno modificato il territorio rendendolo pericoloso per chi ci vive e per chi è costretto a frequentarlo. Il percorso in questione è ai margini della via Provinciale Montagna Spaccata e conduce direttamente alla stazione ferroviaria di Contrada Pisani.Un vero tragitto degli orrori tra scarichi abusivi, spesso dati alle fiamme, ed erba incolta lungo le scarpate della stazione che rende difficile il passaggio degli autoveicoli. Una situazione di decadimento ed abbandono a cui però, c'è chi ha deciso di opporsi. Con istanze, proposte e progetti, il consigliere della IX Municipalità Massimo Carandente ha deciso da diverso tempo di provare a cambiare le cose.«Gli anni di incuria – afferma Carandente – a cui è stata sottoposta la zona, hanno costretto i cittadini (me compreso) ad attivarsi per risolvere i problemi. Attualmente abbiamo una interlocuzione con l'Eav che gestisce l'area e che vuole aiutarci a riqualificarla a patto che poi, passi sotto la responsabilità del comune di Napoli.Si sono avuti già una serie di incontri nei quali l'ente capitanato da, si è impegnato a riasfaltare la strada. Noi ne siamo felici e ringraziamo il presidente De Gregorio perchè attualmente la situazione è veramente critica. Ci sono continui sversamenti ed incendi dei rifiuti abbandonati che rendono l'aria irrespirabile».Un vero dramma per i residenti che proprio in questo periodo di caldo asfissiante, sono costretti a rimanere chiusi in casa.«Mai come ora questa situazione è allarmante. Con queste temperature è impossibile rimanere chiusi dentro, ma non c'è altra soluzione per sfuggire alla puzza di bruciato. Il percorso è certamente lungo ma non abbiamo intenzione di mollare, perchè il nostro obiettivo è quello di rendere migliore la vita di chi vive ai Pisani».