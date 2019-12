Mura cascanti e pericolose, infissi strappati via dal vento e dall'azione di devastatori seriali, orribili murales, scritte, sporcizia e alberi abbattuti. Questo è il triste destino di Torre Caselli, antico palazzo nobiliare costruito dall'omonima famiglia calabrese arrivata a Napoli nel 1400 e che fa risalire le sue origini ai Normanni che per primi unirono in un unico regno il Mezzogiono. Quando Torre Caselli - chiamata così per la struttura a forma di torre ancora oggi ben visibile - fu costruita, in quello spicchio di quello che sarebbe diventato uno dei quartieri più trafficati della città non c'era niente. Una grandissima campagna incolta usata come rifugio dai nobili del tempo che, specie nell'800 amavano costruire in una zona così salubre le loro ville di campagna.



Fin dal 1969 l'antico palazzo fu abitato dal celebre artista napoletano Antonio Bertè e dalla sua famiglia. Nei quasi trent'anni in cui Bertè abitò nel palazzo - pagando un canone di fitto di 1000 lire al mese - quel luogo ameno si trasformò in un salotto popolato dalla migliore intellighenzia napoletana degli anni '60 e '70. All'interno dell'enorme villa Livia Langella, moglie di Antonio Bertè, fondò un asilo aperto ai bambini del quartiere e di cui molti napoletani hanno memoria ancora oggi. Dopo il devastante terremoto del 1980 Bertè e la sua famiglia lasciarono l'edificio che da allora - se si fa eccezione per lo studio del pittore che resterà attivo fino agli inizi degli anni '90 - è completamente disabitato. Di tanto in tanto gruppi di senza fissa dimora saltano le mura di contenimento per cercare un riparo temporaneo all'interno della villa, contribuendo ad accrescere il degrado di una struttura dal destino ancora incerto.



Il timore dei residenti dei Colli Aminei, che hanno più volte chiesto alle istituzioni di interessarsi del problema, spingendo per una riqualificazione che darebbe nuovo lustro al quartiere, è quello di vedere abbattere quello che si sta velocemente trasformando in un vero e proprio rudere per far posto ad un ennesimo palazzone di edilizia residenziale. La storia e la memoria si stanno lentamente perdendo. Sono ben pochi i napoletani che conoscono la storia del palazzo.

Del bellissimo giardino all'inglese, nel quale la famiglia Bertè amava intrattenersi nelle giornate estive, non resta più niente. Solo una vecchia panchina semicircolare, anch'essa diroccata, testimonia l'antica bellezza dei luoghi usati oggi dai ragazzi del quartiere per le loro burrascose partite di calcetto e per le loro scorrerie devastatrici. Il degrado e l'abbandono dei luoghi ha dato vita ad una serie di leggende popolari che vedrebbero l'antico castello popolato da "presenze" durante le ore notturne.

Qualche mese fa via Cupa Imparato, la strada dove si affacciano i due ingressi principali della villa, è stata al centro di un intervento di bonifica realizzato da un soggetto privato che ha adottato le aiuole circostanti. Niente è stato previsto per villa Bertè, se non - qualche anno fa e proprio per porre termine alle invasioni di barboni e baby gang - un potenziamento dei cancelli d'ingresso e la chiusura alla vista dei passanti dei grossi cumuli di rifiuti che giacciono abbandonati all'interno del cortile d'ingresso.

Se si osserva da lontano la struttura che oggi, con il suo rosso pompeiano, assume un aspetto spettrale, è ancora possibile intuirne l'antica bellezza. La firma di Antonio Bertè, malamente coperta con un bruttissimo murales, è ancora percettibile su uno dei muri perimetrali che affacciano nella strada dove oggi passano migliaia di automobilisti distratti e allo stesso tempo affascinati dall'edificio che sembra gridare con forza la sua voglia di riscatto.

