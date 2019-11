Napoli, l'ex centro polifunzionale cade a pezzi: è allarme degrado nel cuore di Barra

Il centro sociale e ricreativo in piazzetta Bisignano a Barra muore tra degrado e pericoli. Il polifunzionale è da anni nel più totale abbandono, più volte vandalizzato e oggi usato dai tossicodipendenti ma anche da gruppi di ragazzini che si arrampicano sulla struttura incuranti dei rischi.



Sono numerose le pesanti mattonelle della facciata che rischiano di crollare proprio sulla piazza. Molte sono già venute giù nelle settimane scorse ma il vento e le forti piogge di questi giorni determinano ulteriori possibilità di distacco. La struttura è circondata dalla «monnezza»: a terra sono stati sversati una vasca da bagno riempita di inerti, dei frigoriferi e altri rifiuti ingombranti. Uno spettacolo orrendo.

L'ex polifunzionale - proprietà del Comune di Napoli, e in passato gestito dalla VI municipalità (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) - ha ospitato, negli anni scorsi, il centro servizi sociali e i locali di diverse associazioni. Negli anni si sono susseguiti diversi atti vandalici che hanno portato alla chiusura della struttura per inagibilità. Si è più volte parlato di restyling della struttura ma nulla è stato fatto. Nel febbraio 2014 il consiglio municipale ha approvato la proposta di destinare l'ex polifunzionale a caserma dei carabinieri. Proposta ripresa e fatta propria dal consigliere comunale Vincenzo Moretto che nella seduta dell'8 gennaio 2018 chiedeva all'amministrazione comunale quali impegni intendesse assumere per il recupero della struttura e l'eventuale disponibilità ad assegnarla alle forze dell'ordine. Per questioni logistiche la sede più opportuna a ospitare i carabinieri è stata scelta nello storico palazzo di Villa Letizia a Barra, a poco distanza dall'ex polifunzionale.

Il mese scorso il presidente della giunta di Napoli Est, Salvatore Boggia, ha effettuato, insieme ad alcuni tecnici comunali, un sopralluogo per verificarne le condizioni ed è emersa la necessità di interventi di messa in sicurezza per i diversi pericoli. La richiesta formale è stata inoltrata agli organi competenti ma al momento non ci sono stati interventi. C'è da sottolineare che, in seguito ai distacchi delle mattonelle già registrati a giugno, la zona del polifunzionale era stata perimetrata con la rete arancione ma le indicazioni di pericolo sono state totalmente ignorante dai residenti e da alcuni venditori ambulanti che utilizzano gli spazi per posizionare le proprie bancarelle.

Al di là delle operazioni per tutelare la sicurezza dei cittadini resta il nodo per la riqualificazione dell'intera struttura posizionata nel centro storico di Barra di fronte alla storica Villa Roomer.

