Napoli, degrado in piazzetta Lepri: nasce il comitato per la cura della zona

Dopo anni di incuria e degrado i cittadini hanno deciso di rimboccarci le maniche e darsi da fare. Una vera mobilitazione - da cui è nato anche un comitato popolare - in difesa e per il recupero di piazzetta Lepri a Pontenuovo. Uno slargo abbandonato a se stesso in cui da tempo, anche i clochard hanno trovato rifugio.

«C’è di tutto - afferma Raffaella Guarracino presidente dell’associazione Savio Condemi - in questa piazza e sotto il naso dei residenti. Dai rifiuti, sversati in ogni momento del giorno, ai ratti, alle blatte. Qui non si vive più ed è impossibile continuare così. Non ce pulizia e anche per i bambini è diventato impossible uscire a giocare all’aperto. Per questo motivo ci siamo riuniti in un comitato che da ora in poi, si prenderà cura di questo angolo di quartiere che da anni è abbandonato dalle istituzioni».



Uno spazio dove, ancora adesso, rimangono interdette le scalette che conducono alla zona superiore della strada. Dove lehanno trasformato i gradini in un piccolo giardino incolto e pericoloso.

«Siamo all’ esasperazione - dichiara l’attivista Gennaro Ferrara - e non avevamo alternative. Se nessuno pensa ai nostri bisogni ed alle nostre necessità, ci tocca fare da soli. Non possiamo contare su altri aiuti e questo ci rammarica. Oggi ad esempio, abbiamo provveduto da soli alla disinfestazione ma in futuro faremo di più. Inizieremo a rendere questi spazi nuovamente vivibili per noi ed i nostri figli. È giusto che la piazzetta venga restituita alla cittadinanza».

