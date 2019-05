Napoli, il degrado di Port'Alba: arriva L'Amica geniale ma i graffiti sono intoccabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 3 Maggio 2019, 07:30

Lila, Lenuccia, i graffiti di Port'Alba e la burocrazia «geniale». Non è un nuovo capitolo del fortunatissimo best seller di Elena Ferrante, ma l'insieme di parole che si sussurrano in questi giorni tra i due archi a tutto sesto della storica via dei libri, trasformata in un grazioso set vintage per le riprese della seconda stagione de «L'Amica Geniale». Si gira in queste ore tra sorrisi, vetrine e insegne d'epoca, manifesti del Pci e lenzuola fresche a ballare dolcemente sui balconi. Bello, bellissimo il colpo d'occhio di Port'Alba ripulita. Ma solo momentaneamente: sui muri di arco e volta sono state attaccate con la colla sottili carte da parati, che nasconderanno le scritte agli occhi delle telecamere. Dopo le riprese, infatti, i graffiti torneranno dov'erano, «sarà tutto come prima», sospirano commercianti e operai al lavoro. «L'Amica Geniale costituisce un grande rilancio per la via della cultura - dice Diego Guida, editore e membro della storica famiglia degli ex librai di Port'Alba - ma purtroppo è anche un'occasione persa. Ripulire davvero i graffiti che da decenni assediano arco e volta sarebbe stata una grande conquista. Le carte da parati, invece, andranno via con le riprese».