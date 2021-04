Napoli, degrado senza fine nel cimitero di Ponticelli

Fosse scoperte, erbacce tra le tombe, loculi pericolosi, vialetti usati dopo deposito. É nettamente peggiorata la condizione di degrado del cimitero di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli.

É particolarmente pericoloso accedere ai diversi giardinetti in cui riposano i defunti. Molte fosse restano scoperte, altre sono diventate ricettacolo di rovi e rifiuti: alcune sono state precariamente ripristinate con materiale in legno o con marmi di risulta. Non va meglio per le tombe: sono molte quelle sprofondate e tante quelle danneggiate dal maltempo. I pezzi di marmo restano a terra così come fotografie, vasi e decorazioni.

APPROFONDIMENTI ITALIA Napoli, degrado nel cimitero di Ponticelli LA MANIFESTAZIONE Covid, corteo degli ambulanti sulla A1con i furgoni a passo... I CONTROLLI Castellammare al setaccio: 1 bar chiuso,​9 sanzioni covid e 2... L'AMBIENTE Napoli, sciopero alla Sapna: stopal conferimento dei rifiuti,...

I pericoli insistono anche in altre aree del camposanto di via Argine. Alle spalle della chiesa - chiusa da tempo per inagibilità - alcuni loculi mostrano segni di cedimento. A necessitare di manutenzione straordinaria sono anche le cappelle private: alcune restano senza cura da anni. Rifiuti e materiali di risulta insistono lungo i vialetti, specie nella parte di più recente costruzione del cimitero.

Cadono nel vuoto gli appelli dei residenti al Comune di Napoli per restituire uno spazio dignitoso ai propri defunti. Ripristino dei pericoli, cura del verde infestante, pulizia dei vialetti: operazioni per le quali sono necessarie diverse settimane di lavoro.