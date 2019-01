Napoli, demolite le due ville dei Camaldolilli dopo la guerriglia gli abbattimenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 16 Gennaio 2019, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ruspe sono entrate in azione senza clamore, stavolta, le due villette di via Camaldolilli per le quali alla fine di novembre si scatenò la guerriglia, sono state abbattute: l'ordine della Procura Generale è stato rispettato.Il risultato finale lo vedete nella foto pubblicata al centro di questa pagina, i momenti di tensione, disperazione e rabbia che l'hanno preceduto li avete conosciuti nei racconti di fine novembre. L'avvenuto abbattimento è stato comunicato ufficialmente ieri con uno scarno comunicato da parte della questura di Napoli: «Nella giornata di ieri (cioè lunedì) sono state completate, senza problematiche di ordine pubblico, le operazioni di abbattimento di due ville abusive in via Camaldolilli, già sgomberate lo scorso mese di novembre».