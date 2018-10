Lunedì 29 Ottobre 2018, 19:43

SANT'ANTIMO - Oltre centomila visualizzazioni, quasi tremila condivisioni, ed altrettanti like per questo video, pubblicato su Facebook, ma sono numeri in continuo aggiornamento. J.C. ha tre anni e mezzo e frequenta l'asilo. La sua carnagione è più scura di quella dei suoi compagni, per le origini sudamericane di sua nonna.Tra i commenti incredulità per la maturità e la spigliatezza con cui la bambina descrive il disagio che vive quotidianamente, con i piccoli compagni che la discriminano per il colore della pelle. Molti assolvono i bambini ma non i genitori, ritenuti responsabili degli atteggiamenti dei loro figli. Tanta tenerezza e ammirazione espressa nei commenti per il papà, per il suo tentativo di cancellare l'amarezza e il disagio della bambina.