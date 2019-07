La denuncia dei genitori di Napoli: «I nostri figli esclusi dalla scuola per sorteggio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Luglio 2019, 07:30

Genitori sul piede di guerra, pronti a difendere i figli a cui è stato negato «il diritto allo studio». Sono le mamme e i papà che hanno denunciato al Provveditorato scolastico della Campania, il «delitto pedagogico e didattico» subito da dieci studenti napoletani, esclusi dalla classe prima, per la quale avevano effettuato regolarmente l'iscrizione.La vicenda - descritta dalle famiglie come un vero e proprio «atto discriminatorio» - riguarda l'istituto superiore Artemisia Gentileschi, in via Nuova Agnano, e ha avuto inizio poco meno di un mese fa.