Maltrattamenti nel carcere di Poggioreale, il garante dei detenuti va in Procura

Mercoledì 21 Agosto 2019, 12:38

Il garante nazionale dei diritti dei detenuti ha presentato un esposto alla Procura di Napoli in merito a un caso di presunto maltrattamento avvenuto all'interno del carcere napoletano di Poggioreale. Nel corso della sua visita al carcere, si legge in una nota, «il garante nazionale ha riscontrato alcuni episodi che sono stati oggetto di approfondimento. In particolare, il caso di una persona che, a seguito di crisi di natura psichica, è stata sottoposta a sorveglianza a vista e trasferita il giorno della visita del garante in un altro Istituto per generici motivi “disciplinari”, senza consentire algarante stesso di incontrarla».Per tale motivo, prosegue la nota, «una parte della delegazione si è recata all'istituto dove tale persona si trovava e ha constatato direttamente i visibili segni di lesioni che aveva su varie parti del corpo. Tale situazione, sulla quale il garante ha fatto una serie di approfondimenti, è stata oggetto di un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli, presso cui è stato istituito il gruppo specializzato intersezionale per i reati commessi in luoghi di custodia o di detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personalè che collabora con il garante nazionale»