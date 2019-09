Domenica 22 Settembre 2019, 19:22

Nella notte tra sabato e domenica gli agenti del commissariato Bagnoli sono intervenuti nelle zone della movida dove hanno notato due uomini intenti ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.Uno dei due è stato sorpreso in via di Pozzuoli mentre il secondo è stato notato in via Nisida.B.V. 56enne e M.N. 46enne, napoletani già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore; a M.N., già sanzionato nel mese di giugno per la medesima condotta, è stato notificato anche l’ordine di allontanamento.