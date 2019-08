Rifiuti speciali abbandonati nel cuore di Napoli, sorpresi e denunciati due operai

Mercoledì 21 Agosto 2019, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In seguito alle segnalazioni del personale della polizia municipale di Napoli è stato impedito l'abbandono di rifiuti speciali in via della Veterinaria nel quartiere Stella, a Napoli. Gli agenti hanno sorpreso in flagranza due operai mentre trasportavano rifiuti di demolizione a bordo di un minivan, che è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca e distruzione.Dopo aver sequestrato e recuperato gli scarti, è stato anche individuato come cantiere di provenienza e di produzione del materiale un immobile ad uso residenziale di proprietà di un 33enne della zona. Sono stati denunciati alla autorità giudiziaria per gestione illecita e abbandono di rifiuti speciali.