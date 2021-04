In auto senza patente e con la marijuana, due denunciati a Napoli

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno notato in via Felice Minucio due persone a bordo di un’auto che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno raggiunti ed hanno accertato che il conducente era privo di patente mentre, indosso al passeggero, hanno rinvenuto un involucro con 0,3 grammi di marijuana.

S.P., 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale nonché denunciato per aver violato la misura dell’avviso orale aggravato dal divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, cui è sottoposto, perché trovato in possesso di un cellulare; inoltre il conducente, un 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per guida senza patente poiché mai conseguita.

Infine, entrambi sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19, poiché trovati fuori dal proprio domicilio ed il veicolo sul quale viaggiavano è stato sequestrato poiché sprovvisto di assicurazione e della regolare revisione periodica.