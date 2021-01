Napoli, denunciati tre parcheggiatori abusivi in zona Mercato

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Guglielmo Pepe una persona che stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi tra i veicoli in sosta per eludere il controllo.

I poliziotti hanno bloccato e denunciato l’uomo, un 40enne napoletano con precedenti di polizia, e contestualmente gli hanno notificato un ordine di allontanamento.



Inoltre, in piazza Vincenzo Calenda, gli agenti hanno denunciato un 44enne napoletano con precedenti di polizia poiché stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo, gli hanno notificato un ordine di allontanamento e lo hanno sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.



Infine, per lo stesso motivo, in via Pietro Colletta gli operatori hanno denunciato un 48enne napoletano con precedenti di polizia e gli hanno notificato un ordine di allontanamento.



