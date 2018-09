Napoli, denunciato 21enne extracomunitario per ricettazione

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di stato dell’UPG hanno denunciato in stato di libertà un cittadino del Camerun di21 anni per il reato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.



Gli agenti, durante l’attività di controllo del territorio, passando per via Nolana, hanno deciso di effettuare un controllo a un cittadino straniero, il quale si è mostrato subito poco collaborativo e ha tentato di fuggire facendone scaturire una colluttazione.



Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a seguito del controllo hanno rinvenuto indosso al giovane camerunense 2 smartphone e 1 tablet, dei quali non sapeva fornire indicazioni circa la provenienza. Il 21enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Domenica 9 Settembre 2018, 10:48

