Tuffo in mare col motorino, denunciato anche Balotelli: ora la palla passa ai pm

Martedì 9 Luglio 2019, 07:00

C'è un'abitudine a fare scommesse di questo tipo? Girano soldi a Mergellina per questi ed altri cimenti? E soprattutto: al di là delle banconote passate di mano in mano, quante volte è successo che un mezzo a motore finisse in acqua? È da queste domande che prende le mosse l'inchiesta sull'idiozia di Mergellina, la scommessa videoripresa tra Mario Balotelli e il suo amico Catello Buonocore, «il tuffo a mare» in sella a uno scooter in cambio di duemila euro cash.