In fuga con cinque sacchi neri pieni di stoffa da buttare: denunciato 41enne

Giovedì 18 Luglio 2019, 19:34

In piena notte i carabinieri della stazione di Terzigno hanno notato sfrecciare un’utilitaria lungo via Zabatta, l’hanno immediatamente seguita e hanno fermato il conducente.L’uomo, un 41enne di San Giuseppe Vesuviano, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, trasportava cinque sacchi neri colmi di scarti tessili: in totale stava per smaltire illegalmente 320 chili di ritagli di stoffa.il 41enne è stato denunciato per trasporto e smaltimento illeciti di rifiuti speciali. L'auto e i rifiuti sono stati sequestrati.