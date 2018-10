Mercoledì 10 Ottobre 2018, 22:51 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 22:52

I carabinieri sono intervenuti questa sera a Ponticelli per impedire il pestaggio di un uomo che si era asserragliato in casa; la sua abitazione era stata circondata da una folla di abitanti del quartiere che urlavano insulti e cercavano di farlo uscire. Da successivi accertamenti è emerso che l’uomo era stato denunciato per violenza sessuale dalla nipote. L’uomo è stato trasportato in caserma.