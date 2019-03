Napoli, fermato e denunciato il pirata dei rifiuti di Scampia: «Ha trasformato viale della Resistenza in una discarica abusiva»

Mercoledì 20 Marzo 2019, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sversava rifiuti pericolosi in pieno centro a Scampia e davanti gli occhi di tutti. Il pirata dei rifiuti però ha avuto vita breve, grazie all'intervento dei cittadini e di alcuni rappresentanti della municipalità che dopo averlo visto più volte in azione, lo hanno segnalato agli uomini della polizia locale che lo hanno colto sul fatto. Il soggetto, un napoletano sui 50 anni, era solito scaricare rifiuti speciali lungo viale della Resistenza nei pressi della Piscina Galante. Nel corso degli ultimi giorni, era riuscito a trasformare la zona in una vera discarica a cielo aperto che ha attirato l'attenzione dei residenti.«Gli uomini guidati dal capitano Colimoro - afferma il vicepresidente dell'VIII Municipalità Salvatore Passaro - hanno svolto un lavoro importante per la salvaguardia del nostro territorio e di una strada trasformata in discarica abusiva. Questo genere di attività però vanno intensificate perché l'area nord è vittima di continui scarichi. Come municipalità ci siamo dati l'obbiettivo di porre fine in maniera definitiva a questo scempio. In questo – bisogna dirlo – ci stanno aiutanto anche i cittadini che stanno collaborando attivamente con segnalazioni mirate come nel caso di questo soggetto alla guida di un veicolo che ormai era diventato un incubo per noi tutti. Adesso dopo averlo fermato e sequestrato dobbiamo continuare la nostra attività di monitoraggio per evitare che situazioni del genere si ripetano in futuro».