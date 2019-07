Fermato con sacchi di rifiuti da cantiere: denunciato 35enne nel Napoletano

Giovedì 11 Luglio 2019, 15:38

Durante i consueti pattugliamenti di contrasto all’abbandono e all'incendio di rifiuti, gli agenti della polizia locale dell’unità operativa tutela ambientale hanno fermato un napoletano mentre scaricava a terra sacchi di rifiuti provenienti da attività edili. Si tratta di un operaio napoletano di 35 anni fermato alla guida di un Renault Clio che, dopo essere stato identificato, gli veniva sequestrato per essere affidato alla custodia giudiziaria per la confisca.L’uomo, A.P. napoletano del 1984, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per abbandono illecito di rifiuti come previsto dal codice dell’ ambiente. Per l’assenza di assicurazione e omessa revisione periodica dell’autoveicolo è stato emesso verbale per un importo di 900 euro.