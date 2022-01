Su scooter senza patente, fugge dall'alt e cade: denunciato

I carabinieri della stazione di Fuorigrotta hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente un 21enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari lo hanno notato a via Campegna mentre era a bordo di uno scooter in compagnia di un suo amico 20enne. Gli hanno intimato l'alt ma non si è fermato.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Rapina in un caseificio di Cardito, bandito incastrato dalle... L'INCENDIO Incendio a Torre Annunziata, distrutte due auto: interrotta... IL CASO Sassi dal cavalcavia, colpito bus Air sull'autostrada A16...

L'inseguimento è durato poche centinaia di metri fino a quando il centauro non ha perso il controllo dello scooter urtando contro alcuni paletti posti a bordo della carreggiata. I militari hanno allertato il 118, per il giovane cinque giorni di prognosi per escoriazioni multiple. Lo scooter era già stato sottoposto a fermo amministrativo ed il giovane non aveva mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.