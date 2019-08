Martedì 27 Agosto 2019, 13:49

In preda ai fumi dell'alcol ha aggredito la moglie. Qualcuno però ha avvisato la polizia e così un uomo di 36 anni, immigrato dall'Ucraina, è finito in manette. Il fatto è successo in via Canalone all'Olivella, Napoli.L'uomo già destinatario dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, è stato bloccato ed arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.