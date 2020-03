Napoli, denunciato uomo sorpreso alla guida di un'auto con targa tedesca alterata e senza patente

Durante le operazioni di controllo per le verifiche all’ottemperanza a quanto disposto dai decreto Conte e dalle ordinanze regionali, Gli agenti della polizia municipale di Napoli del reparto Avvocata hanno sorpreso un cittadino, K. A. di anni 33, alla guida di un veicolo con targa tedesca. Sulle targhe era presente il bollino del land attaccato con colla. Il conducente, all'atto del controllo, ha esibito due carte di circolazione e due certificati di proprietà tutti con lo stesso telaio ma con targhe differenti. Alla richiesta degli agenti, inoltre, ha esibito come unico documento una patente polacca e sprovvisto permesso di soggiorno. Le targhe sono risultate alterate, mentre la patente è risultata falsa. Tutti i documenti esibiti sono stati sequestrati penalmente al fine di porre il tutto nella piena disponibilità dell'autorità giudiziaria quale prova documentale, mentre il veicolo che era condotto da persona che non aveva mai conseguito la patente di guida, è risultato privo di immatricolazione e non coperto da assicurazione obbligatoria contro terzi e di conseguenza è stato sequestrato ai fini della confisca.



All'uomo sono stati contestati i reati di falso documentale e guida senza patente come previsto dalla normativa in materia e pertanto deferito all'autorità giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA