Napoli: deposito del falso scoperto a Forcella, sequestrati 2mila giubbini e scarpe

Un «deposito del falso», utilizzato da extracomunitari per lo stoccaggio di prodotti contraffatti, è stato scoperto nel centro di Napoli dal comando provinciale della guardia di finanza. L'indagine è stata condotta dai baschi verdi del gruppo Pronto Impiego Napoli che, seguendo le tracce delle linee di distribuzione clandestine di scarpe e vestiario con marchi non originali, sono risaliti fino a un immobile in via dell'Annunziata nel rione Forcella, a due passi da via dei Tribunali, dove hanno bloccato due persone che stavano movimentando merce contraffatta. Nel corso di successivi approfondimenti è stato scoperto un magazzino clandestino e sono state sequestrate circa 2.250 tra scarpe e giubbini contraffatti di noti brand. Denunciati un 31enne ivoriano e un 30enne di origini marocchine per contraffazione e ricettazione.

