Napoli, scoperto un deposito di false griffe nascosto dietro all'armadio: denunciata 41enne

Giovedì 28 Dicembre 2017, 19:39 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 19:39

Gli agenti del commissariato di polizia Vicaria hanno scoperto un deposito di abbigliamento contraffatto, sequestrando oltre 700 capi tra jeans, giubbini felpe, maglie di note griffe, denunciando una donna.I poliziotti, in seguito ad accurate indagini, hanno effettuato un controllo presso un appartamento di via Calasanzio, dove hanno scoperto, dietro ad un armadio un vano nascosto adibito a deposito/negozio di abbigliamento contraffatto.Gli agenti hanno sequestrato i capi, e denunciato la donna, una 41enne napoletana per i reati di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.