Napoli, blitz del deputato Borrelli a Porta Capuana: minacce e insulti

«Blitz nella notte a Porta Capuana del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli accompagnato dal giornalista Pino Grazioli. Fermatosi all'esterno di un bar che produceva musica ad alto volume oltre la mezzanotte, il parlamentare ha prima subìto una serie di insulti da parte di un uomo in sella ad uno scooter, risultato poi sotto fermo amministrativo e senza assicurazione, senza casco all'interno dell'area pedonale.

L'uomo, privo di documenti, è stato in seguito fermato da una pattuglia della Polizia di Stato e portato in Questura per accertamenti. Successivamente alcuni giovani hanno cercato di entrare in contatto con Borrelli e Grazioli minacciandoli; l'intervento della Polizia ha evitato il peggio». Lo rende noto lo stesso deputato Avs, Francesco Emilio Borrelli.

«Dobbiamo riportare la legalità in questo luogo storico della città dove attualmente vige solo la legge della violenza dei clan - spiega - Si spaccia a tutte le ore, un bar che fa da punto di ritrovo per una serie di pregiudicati tiene la musica ad alto volume oltre la mezzanotte.