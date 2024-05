Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento polizia ferroviaria Campania, durante i servizi di controllo all’interno della Stazione di Napoli piazza Garibaldi, hanno notato un uomo che, con fare guardingo, stava scrutando i bagagli dei viaggiatori in partenza.

L'uomo, dopo essersi posto alle spalle di una turista in procinto di prendere la Metro 1 in direzione di Piscinola, approfittando della calca dei viaggiatori, ha infilato la mano nella tasca dei suoi pantaloni rubandole il cellulare nella cui cover vi erano anche i documenti della donna.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno bloccato l’indagato e, dopo averlo identificato per un 23enne di origini rumene, con precedenti di polizia, lo hanno tratto in arresto per furto aggravato.

Infine, il cellulare e i documenti sono stati restutuiti alla vittima.