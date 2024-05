È tutto napoletano e interno al carcere il progetto di formazione lavoro “Brigata Caterina - Pizzeria e Pizzaioli” che sarà presentato alla stampa il prossimo giovedì 16 maggio dalle ore 10 alle 13 presso la casa circondariale, in occasione della Giornata Internazionale delle Famiglie. Il progetto è promosso dalla Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” Poggioreale ed è stato avviato con l’Arcidiocesi di Napoli; oggi è realizzato dal gruppo di imprese sociali Gesco in ATI con APL lavoro grazie a Fondi Regionali P.O.R. Campania (F.S.E 2014-2020).

Il progetto ha permesso l’attivazione di un percorso di formazione e accompagnamento all’inserimento lavorativo all’interno del carcere destinato a 20 detenuti per diventare pizzaioli. Allo stesso tempo, ha dato l’opportunità ad alcuni di loro di essere assunti presso il laboratorio di pizzeria dell’istituto Salvia.

Per la Giornata Internazionale delle Famiglie, la Casa circondariale aprirà le porte ai familiari dei detenuti corsisti del progetto di formazione-lavoro che per l’occasione daranno prova delle loro abilità di pizzaioli, preparando pizze per mogli e figli ospiti. Per i più piccoli sono previste attività di animazione e di lettura, oltre che alcuni doni per celebrare con i propri cari il momento di festa.

Per preparare le persone recluse ad affrontare il percorso formativo e nuove opportunità di lavoro, lo staff del progetto le coinvolge in attività parallele a quelle di cuoco specializzato nel settore della pizzeria, offrendo loro occasioni di lettura, momenti di riflessione con conversazioni di letteratura e filosofia, incontri di marketing, comunicazione e lingua inglese.

L’obiettivo, condiviso con la direzione della casa circondariale di Poggioreale, è di restituire alle persone recluse coinvolte un senso più ampio di cittadinanza e di inserimento lavorativo.