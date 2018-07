Napoli, detenuto incendia materasso: 60 evacuati e diversi intossicati dal fumo

Sabato 7 Luglio 2018, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 07-07-2018 13:10

Il fumo ha invaso il terzo e il secondo piano, rendendo necessaria l’evacuazione di una sessantina di persone dalle celle. Nessun ferito, ma alcuni agenti della Polizia Penitenziaria e alcuni detenuti sono rimasti lievemente intossicati durante le operazioni di soccorso e la gestione dell’emergenza. Succede nel carcere di Poggioreale, dove ieri mattina un detenuto marocchino ha dato fuoco al materasso in una cella del terzo piano del reparto Milano. Malgrado l’immediato spegnimento, il fumo ha invaso il piano e quello sottostante. Lo denuncia l’Osapp, che punta il dito sull’inadeguatezza degli investimenti in termini di sicurezza, sulla mancanza di agenti e sulla condizione di sovraffollamento. “In quel reparto – spiega il segretario regionale Leo Beneduci – si trovano detenuti allontanati da altre ali e spesso si tratta di persone con disturbi psichiatrici. Negli ultimi giorni, tra l’altro, sono stati registrati segnali di forte insofferenza da parte dei reclusi, che sarebbero riconducibili anche a un cambio di orari nei colloqui coi familiari. Preoccupante peraltro il fatto che sarebbero state disponibili per tre piano solo due maschere antigas, di cui il personale presente purtroppo non conosceva l’utilizzo”.