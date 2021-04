Napoli, detenuto di Poggioreale aggredisce i soccorritori del 118

Aggressione al personale sanitario nel carcere di Poggioreale. Detenuto scaglia una flebo di vetro contro gli operatori del 118. Nella notte tra il 25 ed il 26 aprile - come racconta la pagina facebook Nessuno Tocchi Ippocrate - l'equipaggio della postazione 118 di Miano ha subito un'aggressione nel carcere di Poggioreale da un detenuto all'interno del padiglione San Paolo, dove sono collocate le stanze adibite al ricovero.

Il personale medico una volta arrivato al cospetto del paziente da trasferire in pronto soccorso è stato da subito coperto di insulti e di ingiurie e pesantemente minacciato. Nonostante ciò gli operatori hanno cercato di tranquillizzare il paziente che si rifiutava categoricamente di essere trasportato. Ad un certo punto, però, quando l’equipaggio dell’ambulanza aveva deciso di assecondare le volontà del paziente, questi ha lanciato verso i sanitari una flebo di vetro colpendoli in maniera violenta anche se non sono state riportate ferite gravi.



«Solidarietà agli operatori sanitari aggrediti e a tutta la categoria di medici ed infermieri che ogni giorno si adopera per tutelare la salute di tutti noi scontrandosi troppo spesso con la violenza e la follia - avverte il consigliere regionale del Verdi Francesco Emilio Borrelli - bisogna studiare un modo per dare maggiore tutela ai medici e agli infermieri, prima che accada qualcosa di grave. Sono troppi e diversificati gli epidosi. I violenti vanno puniti in maniera esemplare. Vogliamo capire bene le dinamiche d’accaduto. Bisogna dare contenuti alla legge e far funzionare bene l'Osservatorio nazionale e regionale su questo fenomeno da deriva sociale. Individuare le psicodinamiche e studiare correttivi. strumenti di prevenzione. fare formazione a tutti i livelli. Bisogna aumentare i controlli per le strade e comminare pene severe per i violenti dicendo finalmente sì ai presidi di polizia nei pronto soccorso. Per quanto riguarda l’episodio in questione abbiamo inviato un nota alla direzione del carcere e alla Polizia penitenziaria per avere delucidazioni in merito su questa azione ignobile e inaccettabile». L'aggressione a Poggioreale, che dovrebbe essere il luogo più sicuro di Napoli, è la numero 22 del 2021 ai danni del personale sanitario.