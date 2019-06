Sabato 29 Giugno 2019, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 36enne detenuto nel carcere di Poggioreale a Napoli è stato ritrovato impiccato all'alba di stamattina. L'uomo era in una cella all' interno del padiglione Napoli ed è stato ritrovato privo di vita.La polizia penitenziaria ha dato l'allarme e, nonostante siano intervenuti i sanitari in soccorso del giovane, non c'è stata possibilità di rianimarlo ma solo di constatarne il decesso.