Un detenuto, ricoverato all'ospedale Loreto Mare, ha tentato di evadere, scavalcando la finestra della stanza degenti al primo piano della struttura. L'uomo si è lanciato intorno alle 11 di questa mattina e nel tentativo di bloccarlo, il poliziotto penitenziario che lo piantonava si è ferito precipiatando nel cortile interno al nosocomio.Il detenuto che, nonostante il volo di diversi metri, ha cercato di continuare la sua fuga, è stato bloccato dalle altre guardie penitenziarie che si trovavano in servizio e dalle guardie giurate dell'ospedale. Nel frattempo, sono scattati i soccorsi per la guardia carceraria che è rimasta ferita e incastrata in un'intercapedine del muro che costeggia la porzione esterna della struttura, per cui è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco.