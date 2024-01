Napoli, detenuto tenta la fuga in pieno giorno dal carcere di Poggioreale

Un detenuto straniero del carcere di Poggioreale, a Napoli, ha tentato l'evasione in piena mattinata. È riuscito a scavalcare il primo muro di cinta ma non il secondo.

L'intervento del personale penitenziario ne ha impedito la fuga. Lo fa sapere, con una nota, Aldo Di Giacomo, segretario generale dell'Osapp, organizzazione sindacale della polizia penitenziaria. «Solo pochi giorni fa - sottolinea il sindacalista - il ministro Nordio ha parlato di espellere i detenuti stranieri per risolvere il problema del sovraffollamento. Una proposta che vede da sempre il sindacato di polizia penitenziaria in prima fila. E Poggioreale con 2050 detenuti di cui più di un terzo stranieri e oltre 150 detenuti in più della capienza è il primo carcere d'Italia ad averne assoluto bisogno. Ma senza protocolli di intesa specifici tra Italia e Stati di provenienza l'impegno resta una delle tante promesse che abbiamo ascoltato negli ultimi anni».

«Il sottosegretario Delmastro (con delega alla polizia penitenziaria) nella visita al carcere di Salerno aveva parlato di "segnali di luce in fondo al tunnel". Di Giacomo.