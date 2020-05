Ieri sera gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Adige a Caivano presso l’abitazione di un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. All'arrivo degli agenti l’uomo è uscito dall'appartamento della madre in cui si trovava, situato nello stesso stabile; qui i poliziotti hanno visto la donna lanciare dal balcone una busta risultata contenere 25 involucri contenenti cocaina del peso complessivo di circa 38 grammi. Giuseppe Palmieri, di 33 anni, e T.P., 48enne, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e l’uomo anche per evasione. © RIPRODUZIONE RISERVATA