Napoli, devastata la libreria dei giovani a via Duomo: giocattoli e libri rotti

L’impegno nel creare quel lavoro che non c’è e la forza di volontà per resistere nel delicato settore del commercio. La libreria simbolo della rinascita di via Duomo e dell’imprenditoria giovanile a Napoli è stata devastata. Questa notte qualcuno ha sfondato la vetrina che affaccia sul vicoletto che porta al largo Donnaregina lanciando una grande pietra. La grossa vetrata è finita sulla stanza dedicata ai bambini, dove Anna e Andrea i giovani titolari organizzavano laboratori didattici dedicati al futuro delle nuove generazioni. Sui libri per i più piccoli e sui giocattoli ora ci sono i ‘coriandoli’ di vetro.



Ultimo aggiornamento: 09:52

Ma quella scena è una minima parte. Anna e Andrea hanno visto il loro lavoro mortificato. Il bookBar era sottosopra. Scaffali rotti, libri ovunque, gadget distrutti. Il bottino? Appena cento euro. Una cifra che per per i due giovani ragazzi valeva più del valore effettivo. Sul posto non sono mancati i sopralluoghi della polizia che ha già inviato delle indagini. Per ora nessuna ipotesi. I ragazzi non hanno ricevuto richieste di pizzo o intimidazioni. "Siamo davvero addolorati - dicono Anna e Andrea - ma crediamo tanto in questa città. Non molleremo. Non abbiamo mollato una volta e non molleremo nemmeno ora".