Due raid vandalici a distanza di poche ore alla stazione Traiano della Circumflegrea. Il primo alle 19 di sabato e il secondo quando mancavano dieci minuti alle 2 di ieri notte. Sul fatto indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza della stazione messe a disposizione dall’Eav. Ad agire sarebbe stata una baby gang, probabilmente la stessa in entrambe le incursioni, che armata di mazze e pietre ha prima rotto i vetri della porta d’ingresso, poi, una volta all’interno, ha preso di mira le obliteratrici e un dispositivo pos che è stato danneggiato e messo fuori uso. Il gruppo di vandali è poi entrato in due vani contenenti idranti anti-incendio, anch’essi danneggiati.

La denuncia

«Il nostro ufficio sicurezza è in stretto contatto con le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e verificare le responsabilità – spiega Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav -. Il servizio, nonostante l’atto vandalico che condanniamo, per tutta la giornata di ieri è proseguito regolarmente. Combattiamo purtroppo ogni giorno contro la mancanza di senso civico e vandalismo. Una guerra lunga che ha radici complesse ed antiche. La affrontiamo con le armi a nostra disposizione e con le risorse disponibili». Sono state diverse le telefonate giunte da semplici cittadini e, per lo più in piena notte, alla centrale operativa della security dell’Eav per comunicare del raid.

Il servizio di sicurezza ha allertato le forze dell’ordine che una volta giunte sul posto hanno effettuato i rilievi. «Sono settimane che attendiamo, come da accordi con la prefettura di Napoli, l’apertura di un tavolo di crisi sulle aggressioni e gli atti vandalici nei riguardi del personale del trasporto pubblico – dice Marco Sansone di Usb -. Si registrano assalti e danneggiamenti a treni, autobus, stazioni e pensiline, ma ad oggi, mentre continuano costantemente i raid come quello alla stazione Traiano, non c’è stata ancora alcuna convocazione. È necessario intensificare i controlli notte e giorno e soprattutto attivare le telecamere di sorveglianza. Intanto, registriamo l’ennesimo atto vandalico che aumenterà la preoccupazione tra i lavoratori».

Il sabotaggio

I carabinieri giunti alla stazione Traiano hanno riscontrato anche che una telecamera del sistema di videosorveglianza era stata manomessa e rivolta verso l’alto da parte del gruppo di vandali. Un escamotage utilizzata per evitare di essere riconosciuti. Ma dall’ufficio sicurezza dell’Eav hanno fatto sapere che le altre telecamere, tra cui quelle esterne, hanno ripreso il gruppo di teppisti prima che entrassero in azione. «Questi atti vandalici sono un problema sociale e manifestano un malessere giovanile che non possiamo affrontare noi – afferma Angelo Lustro, segretario di Filt-Cgil Campania -. Noi chiediamo maggior controllo del territorio e una migliore vigilanza a bordo dei treni, in quelle zone per così dire più pericolose. È una problematica che vede tutti i sindacati uniti». Non è la prima volta che viene presa di mira la stazione Traiano della Circumflegrea da parte dei teppisti. «Ci vuole un presidio fisso da parte del personale, spesse volte la biglietteria è chiusa», accusano i pendolari.