Napoli, dieci anni di «Strade sicure»: «Così più vicini ai cittadini»

Era il 4 agosto del 2008 quando l'Esercito mise piede per la prima volta nelle strade delle maggiori città italiane per l'Operazione Strade Sicure. In 10 anni in tutta Italia sono aumentati da 3.000 a 7.100 i soldati che presidiano le strade, giorno e notte, contro la criminalità e il terrorismo, per la sicurezza dei cittadini. A Napoli e provincia sono circa 650 i militari in azione, mille compreso il casertano. Presidiano 44 siti sensibili con pattuglie fisse e mobili. «Vengono collocate nei luoghi di maggiore affollamento, dove più facilmente ci possono essere dei problemi», spiega Raffaele Iovino, Comandante del Raggruppamento Campania. Il lavoro si svolge in stretto contatto con tutte le forze di polizia e per questo è fondamentale il ruolo della sala operativa nella Caserma Antonio Cavalleri di San Giorgio a Cremano.CONTROLLILe pattuglie mobili si muovono su itinerari prestabiliti. «Con l'esperienza acquisita - spiega il Comandante riescono a riconoscere e prevenire i pericoli prima che si presentino». In funzione antiterrorismo i militari sono presenti davanti ai consolati come quello americano e francese e davanti alla Sinagoga ebraica. «In aeroporto, se troviamo un bagaglio sospetto spiega Francesco Verdicchio, Maresciallo Capo attiviamo immediatamente un dispositivo che mette in sicurezza i cittadini». Stessa cosa al Porto e nella Stazione Garibaldi, dove, in collaborazione con la Polizia Ferroviaria, i militari effettuano controlli random anche con l'utilizzo di barriere. Altro presidio antiterrorismo è stato istituito da circa un anno su via Toledo, subito dopo l'attentato a Nizza. Qui ci sono tre presidi fissi e pattuglie dinamiche. Piazza del Plebiscito, Piazza Carità, Piazza del Gesù, Mergellina, sono solo alcuni luoghi dove i napoletani si sono abituati a incontrare l'esercito.NUMERIIn 10 anni nessun colpo è stato esploso. L'intervento dell'Esercito è stato richiesto anche per fronteggiare situazioni difficili come l'ondata di incendi sul Vesuvio della scorsa estate, il terremoto di Casamicciola, dove ancora i militari presidiano la zona rossa e nella terra dei fuochi. Dal 2014 a oggi i militari hanno controllato 40.000 persone e 20.000 veicoli, sequestrato 7 kg di droghe e fatto verifiche anche nelle aziende, soprattutto nel casertano. L'attività, in tutta la Campania, ha portato a oltre 200 arresti, 1.500 sequestri tra mezzi, armi e materiale contraffatto e di contrabbando e a scoprire circa 3.000 flagranze di reato.SCAMPIA«A Scampia abbiamo diminuito il numero dei militari impiegati nella vigilanza armata racconta Emanuela Andreano, Tenente Questo significa che adesso è più sicuro». Il Tenente ricorda che all'inizio vedeva situazioni critiche diffuse. «Oggi sono diminuiti gli episodi di microcriminalità e di violenza sulle donne». Attualmente il presidio si trova solo all'uscita della metropolitana di Scampia, al piano superiore.OLTRE LE DIVISE«In caserma impariamo il Metodo di Combattimento Militare, un mix di arti marziali e altre discipline che ci insegna a usare la forza solo se necessario e commisurata all'attacco», racconta Rosa Patricelli, giovane Trasmettitore. Capelli rossi, occhi chiari e corporatura media, non nasconde una certa timidezza ma sul tatami ne dà di santa ragione. «Siamo addestrati per difendere, non per attaccare», spiega. «La cosa più bella di questo lavoro è poter incontrare le persone che hanno sempre qualcosa da regalarti, nel bene e nel male», dice Luigi Rizzo, Sergente Maggiore. Gli brillano gli occhi mentre racconta quella bella sensazione di «sentirsi davvero utile agli altri». A piazza Garibaldi Carola Giordano, Caporal Maggiore presidia la piazza. Lì ne ha viste tante. Una volta ha notato una donna sanguinante, non riusciva nemmeno a parlare tanto che stava male. Ripercorrendo i suoi passi Il Caporal Maggiore arrivò a un cassonetto. Dentro c'era il figlio che la donna aveva appena partorito. «Abbiamo salvato la vita a quel bambino racconta Quell'episodio mi ha colpito molto perché oltre a essere militare sono una mamma. Un valore aggiunto a servizio dei cittadini».