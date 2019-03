Agguato nella notte a Napoli: dieci colpi di pistola per rubare l'auto alla trans

Martedì 5 Marzo 2019, 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una transessuale napoletana é stata vittima di un tentativo di rapina da cui è riuscita a fuggire all'alba di stamane. La trans 40enne stava rincasando nel proprio appartamento su via Confalone, all’Arenella, intorno alle 5, quando è stata avvicinata da alcuni individui a bordo di due scooter.Quattro uomini trafugati in volto si sono accostati all’automobile, affiancando la trans e puntandole una pistola contro. La vittima è riuscita a scappare e allontanarsi a bordo della propria vettura, riferendo alle forze dell’ordine di aver sentito esplodere colpi di pistola.Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato, che hanno ritrovato 10 bossoli, due cartucce integre e quattro cartucce deformate probabilmente dopo l'impatto dei colpi contro il portone in ferro del garage verso cui si stava dirigendo la vettura. Sono in corso indagini della polizia di Stato.