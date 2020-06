Napoli, difende una turista brasiliana vittima di scippo e viene aggredito dai tre rapinatori

Difende una turista brasiliana vittima di scippo e viene aggredito dai tre rapinatori che per vendetta devastano l'area esterna del suo locale. È successo a Napoli in piazza Principe Umberto I, nei pressi della Stazione centrale e «porta d'ingresso» del quartiere Vasto. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella hanno arrestato un 39enne di origine algerina, già noto alle forze dell'ordine, per rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, mentre proseguono le indagini per identificare i suoi complici.

I militari sono intervenuti avendo sentito un trambusto proveniente dall'esterno del bar, dove tre ragazze urlavano perché ad una di loro era stato appena sottratto il telefono cellulare. Il titolare del bar è intervenuto per difenderle e si è visto aggredire da tre uomini di origini maghrebina che gli hanno anche devastato l'area esterna del locale. Rifugiatosi all'interno del bar, ha chiesto aiuto ai carabinieri che hanno arrestato il 39enne algerino, trovato sul posto ancora agitato, dopo una breve colluttazione. Il 39enne è stato portato in carcere in attesa di giudizio, mentre continuano le indagini per identificare i due complici con i quali aveva sottratto lo smartphone alla turista brasiliana e poi devastato l'area esterna del bar.

