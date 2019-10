Torna a casa il 17enne accoltellato a Napoli, l'appello della mamma: «Al Vomero si muore»

Martedì 8 Ottobre 2019, 20:01

È stato dimesso dall’ospedale ma ci vorrà un po’ di tempo prima di guarire e tornare a fare pratica in macelleria, dove aveva cominciato a lavorare. Il 17enne di Miano, accoltellato sabato sera al Vomero, è tornato a casa questo pomeriggio dopo tre giorni di ricovero al Trauma Center. Il minore, assistito per tre profonde lacerazioni, causate dalle coltellate alla spalla, al braccio e alla nuca, ha dichiarato più volte di «perdonare il suo aggressore», un 18enne di Marano arrestato dai carabinieri ma non è così per la mamma.Dopo quattro giorni da incubo con la paura di poter perdere il figlio, Marcella sfoga tutta la sua preoccupazione perché «non è normale che una mamma debba pensare che il figlio possa rischiare di morire per un’uscita con gli amici». Se è vero che in tutti i quartieri di Napoli esistono rischi e problemi, Marcella, non ha esitazioni nel dichiarare che «sul Vomero si muore». «È una zona dove stanno accadendo in continuazione, risse, aggressioni e accoltellamenti- spiega la 35enne di Miano- ci vorrebbero maggiori presidi di polizia, carabinieri e di tutte le forze dell’ordine».«Mio figlio non ci pensa neanche a tornare al Vomero ma ora il problema è che vive con la paura che gli possa accadere qualcosa, persino in ospedale camminava guardandosi le spalle - aggiunge la donna - non dorme più la notte e quando riesce a chiudere gli occhi, rivive il momento dell’accoltellamento, per tutti noi è stato un trauma».«Il mio appello è prima di tutto ai genitori che devono controllare i figli ma quello che mi preoccupa di più è che si faccia giustizia perché chi ha sbagliato, deve pagare per i suoi errori». Queste le parole di Marcella che non si è tirata indietro nel commentare i rapporti con la famiglia del 18enne arrestato.«Non abbiamo ricevuto neanche una telefonata di scuse o di vicinanza o ancora, semplicemente per sapere come stava mio figlio - spiega Marcella - parliamo di un ragazzino di 17 anni che ha rischiato di morire senza aver fatto nulla». «Ora basta, dobbiamo fermare questa mattanza - conclude Marcella - la giustizia deve dare lezioni esemplari perché non si puà rischiare la vita così».